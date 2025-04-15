15.04.2025 15:20 Віталій Хіневич

У Холодногірському районі Харкова розпочали реконструкцію водоводу

Комунальники розпочали модернізацію технічно зношеної ділянки водоводу довжиною понад 40 метрів водопроводу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Як зазначив сьогодні, 15 квітня, начальник районної служби Олександр Сірко, під час комплексних ремонтних заходів виконаємо заміну технічно зношеної ділянки водоводу довжиною понад 40 метрів та змонтуємо новий оглядовий колодязь.

«Перекладку водопровідної магістралі діаметром 225 мм буде здійснено методом санації, що дасть можливість не порушити дорожнє покриття. Перед початком проведення робіт узгодили дії ремонтників, запаслися високоякісними матеріалами, технікою та обладнанням. Це дозволить виконати оновлення мережі якісно та у встановлені терміни», - зазначив Олександр Сірко.

За його словами, роботи із заміни водоводів успішно вирішують завдання суттєвого скорочення виникнення аварійних ситуацій на мережах, а також сприяють підвищенню якості води.

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