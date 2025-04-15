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15.04.2025  14:50   Віталій Хіневич

На Харківщині виявили чоловіка, який торгував наркотиками

Працівники поліції задокументували декілька фактів продажу зловмисником «солей» наркозалежним. Гроші за продаж PVP 27-річний підозрюваний отримував готівкою.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Слідчі Берестинського районного відділу поліції оголосили правопорушнику про підозру за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. 
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. 
 
Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
 
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Тэги:  події, харків
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