На Харківщині виявили чоловіка, який торгував наркотиками

Працівники поліції задокументували декілька фактів продажу зловмисником «солей» наркозалежним. Гроші за продаж PVP 27-річний підозрюваний отримував готівкою.
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Цей день ідеально підходить для спілкування без будь-яких зобов'язань, проведення часу разом з друзями, прогулянок і тому подібного. Проте для серйозних справ він, на жаль, не дуже підходить.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно 15 квітня в Україні відзначається День працівників карного розшуку.
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