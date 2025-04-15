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15.04.2025  16:45   Дмитро Колонєй

Стало відомо, де на Харківщині наразі йдуть бої із загарбниками

Оперативна ситуація по Харківщині на 15 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Триває бій із окупантами на Куп'янському напрямку: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Куп’янському напрямку Харківщини ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка, один бій ще триває.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що російська авіація атакувала Слатине й Уди, а на Куп’янському напрямку відбито штурм ворога.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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