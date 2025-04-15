15.04.2025 16:45 Дмитро Колонєй

Стало відомо, де на Харківщині наразі йдуть бої із загарбниками

Оперативна ситуація по Харківщині на 15 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Куп’янському напрямку Харківщини ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка, один бій ще триває.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що російська авіація атакувала Слатине й Уди, а на Куп’янському напрямку відбито штурм ворога.