Стало відомо, де на Харківщині наразі йдуть бої із загарбниками

Оперативна ситуація по Харківщині на 15 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Куп’янському напрямку Харківщини ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка, один бій ще триває.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що російська авіація атакувала Слатине й Уди, а на Куп’янському напрямку відбито штурм ворога.
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Цей день ідеально підходить для спілкування без будь-яких зобов'язань, проведення часу разом з друзями, прогулянок і тому подібного. Проте для серйозних справ він, на жаль, не дуже підходить.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно 15 квітня в Україні відзначається День працівників карного розшуку.
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