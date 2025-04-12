12.04.2025 17:15 Віталій Хіневич

У Харкові провели чергову весняну толоку

Масштабне прибирання територій відбулося сьогодні, 12 квітня, в місті Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У толоці взяли участь 4 тис. осіб, зокрема працівники структурних підрозділів Харківської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.

Прибиранням було охоплено 120 га в усіх районах міста. Харків'яни наводили лад на вулицях, зелених зонах, біля житлових будинків, у дворах, парках і скверах. Було вивезено понад 725 куб. м сміття та гілок. У роботах було задіяно понад 80 одиниць спецтехніки.

Наприклад, в Основ’янському районі до толоки долучилося близько 200 учасників. Вони провели прибирання на 24 локаціях, зокрема на пр. Аерокосмічному, вул. Машиністів, Гімназійній набережній та ін. Учасники акції вивезли опале листя, гілки та сміття, видалили поросль, пофарбували елементи благоустрою. Крім того, в Лугопарку та сквері Залізничників вони висадили 100 саджанців дуба, наданих Харківською міською батьківською радою.

Співробітники Департаменту житлово-комунального господарства разом з працівниками КП «Харківські теплові системи» провели прибирання вздовж пр. Ювілейного. Фахівці КП «Житлокомсервіс» пофарбували близько 540 елементів благоустрою.

До толоки також долучився колектив КП «Харківблагоустрій», який працював у всіх районах міста. Комунальники видаляли поросль, прибирали сміття, листя, несанкціоновані сміттєзвалища, наводили лад на незакріплених територіях.

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