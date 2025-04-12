Нерозірваний ФАБ-500 виявили неподалік селища Слатине

До рятувальників надійшло повідомлення про виявлення нерозірваного вибухонебезпечного предмета, який знаходився у землі неподалік житлового сектору селища Слатине Дергачівської громади Харківщини.
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Мобільний та емоційний день. Будьте активними, але обережними у спілкуванні. Справи можуть бути продуктивними, але варто уникати конфліктів.
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