12.04.2025 18:05 Віталій Хіневич

Нерозірваний ФАБ-500 виявили неподалік селища Слатине

До рятувальників надійшло повідомлення про виявлення нерозірваного вибухонебезпечного предмета, який знаходився у землі неподалік житлового сектору селища Слатине Дергачівської громади Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Фахівці ДСНС ідентифікували знахідку як авіаційну бомбу ФАБ-500. Вона дивом не здетонувала, проте залишалася вкрай небезпечною.

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, котрі прибули на місце, вилучили та транспортували для подальшого знешкодження даний ВНП.

Складність полягала в тому, що в авіабомбі був підривник, тому вона могла у будь-який момент здетонувати.

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