12.04.2025 15:00

На Алеї Слави провели прибирання

Масштабна акція з впорядкування секторів військових поховань відбулась сьогодні, 12 квітня, на меморіальному комплексі «Алея Слави».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У ній взяли участь працівники КП «Ритуал», волонтери, ветерани, військовослужбовці, родини загиблих бійців і небайдужі харків’яни - загалом близько 300 осіб. Вони прибрали сміття, суху траву, зів’ялі квіти, а також замінили пошкоджені прапори на могилах. Окрема увага приділялася похованням, за якими нині нікому доглядати, зокрема, загиблих сиріт, іноземців або тих, чиї рідні залишили Харків через війну.

У КП «Ритуал» повідомили, що на Алеї Слави продовжують встановлювати за бюджетні кошти гранітні пам’ятники загиблим військовим. Цього року планується встановлення 100 надгробків. Зокрема, зараз тривають роботи з демонтажу тимчасових намогильних споруд на 12-му кварталі та підготовка ґрунту до бетонування.

Як зазначили на підприємстві, для кожного поховання представники робочої групи контактують з родичами, збирають необхідні документи та погоджують встановлення пам’ятників. Роботи проводяться відповідно до затверджених стандартів: цього тижня виконком міськради ухвалив положення про військові сектори Алеї Слави, які відведені під меморіальний комплекс. Воно передбачає рекомендації зі встановлення типових надгробків, флагштоків та увічнення пам’яті через віртуальний меморіал.

Також триває розробка проєкту єдиного меморіального комплексу, що об’єднає військові сектори кладовища №18. Архітектурне рішення вже пройшло громадське обговорення.

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