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10.04.2025  15:51   Дмитро Колонєй

Мешканці Харкова можуть поглянути та проголосувати за проекти відновлення постраждалих будинків міста

Яким може бути наше місто в майбутньому розповіли та продемонстрували у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкці Харкова.


Мешканці Харкова можуть поглянути та проголосувати за проекти відновлення постраждалих будинків міста
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові презентовані візуальні концепції відновлення деяких постраждалих будинків, розробляється алгоритм взаємодії з громадянами, щоб врахувати нагальні потреби мешканців у цьому питанні.
 
За словами очільника профільного департаменту Костянтина Лиски, на сайті деппартаменту представлене бачення архітекторів, як виглядатиме той чи інший пошкоджений будинок. Харків’яни у свою чергу можуть проголосувати: подобається їм такий вигляд чи ні.
 
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За період існування такої опції простежується динаміка позитивного сприйняття презентованих проєктів.  
 
«Зараз на сайті є концепції для вісьмох будинків, але їх кількість збільшуватиметься. Крім того, фахівці візуалізують не лише житловий фонд. Так, було представлено й одну зруйновану школу», - зазначив Костянтин Лиска.
 
 
Тэги:  реомнт, відновлення, харків, агрессия россии
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