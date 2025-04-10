10.04.2025 15:51 Дмитро Колонєй

Мешканці Харкова можуть поглянути та проголосувати за проекти відновлення постраждалих будинків міста

Яким може бути наше місто в майбутньому розповіли та продемонстрували у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкці Харкова.



Мешканці Харкова можуть поглянути та проголосувати за проекти відновлення постраждалих будинків міста



Як повідомляє РЕДПОСТ , у Харкові презентовані візуальні концепції відновлення деяких постраждалих будинків, розробляється алгоритм взаємодії з громадянами, щоб врахувати нагальні потреби мешканців у цьому питанні.

За словами очільника профільного департаменту Костянтина Лиски, на сайті деппартаменту представлене бачення архітекторів, як виглядатиме той чи інший пошкоджений будинок. Харків’яни у свою чергу можуть проголосувати: подобається їм такий вигляд чи ні.

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За період існування такої опції простежується динаміка позитивного сприйняття презентованих проєктів.

«Зараз на сайті є концепції для вісьмох будинків, але їх кількість збільшуватиметься. Крім того, фахівці візуалізують не лише житловий фонд. Так, було представлено й одну зруйновану школу», - зазначив Костянтин Лиска.