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10.04.2025  15:19   Дмитро Колонєй

Вибухом та госпіталізацією постраждалого завершилися сільгоспроботи у селі на Харківщині

На Харківщині під час проведення польових робіт підірвався чоловік.

Підірвався на вибухонебезпечному предметі чоловік під час польових робіт та потрапив до лікарні: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 10 квітня 2025 року у с. Гонтарівка Старосалтівської громади Чугуївського району під час проведення польових робіт на вибухонебезпечному прежметі підірвався 40-річний чоловік, працівник місцевого сільськогосподарського підприємства. Потраждалу людину у важкому стані госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.
 
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Рятувльники нагадують про високий ступінь мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях та закликають 
бути обережними, та дотримуватися правил безпеки:
  • не наближатися до таких предметів,
  • не торкайтися їх та
  • не намагайтися переміщати
  • якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет, одразу повідомляти за номерами «101», «102» або «112».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про чоловіка, який підірвався на протипіхотній міні та про жінку, яка постраждала від вибуху, працюючи на власному городі.
 
Тэги:  вибух, внп, харків, міна, сільгоспроботи
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