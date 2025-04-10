10.04.2025 15:19 Дмитро Колонєй
Вибухом та госпіталізацією постраждалого завершилися сільгоспроботи у селі на Харківщині
На Харківщині під час проведення польових робіт підірвався чоловік.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 10 квітня 2025 року у с. Гонтарівка Старосалтівської громади Чугуївського району під час проведення польових робіт на вибухонебезпечному прежметі підірвався 40-річний чоловік, працівник місцевого сільськогосподарського підприємства. Потраждалу людину у важкому стані госпіталізовано до медичного закладу. Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.
Рятувльники нагадують про високий ступінь мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях та закликають
бути обережними, та дотримуватися правил безпеки:
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не наближатися до таких предметів,
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не торкайтися їх та
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не намагайтися переміщати
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якщо ви помітили будь-який підозрілий предмет, одразу повідомляти за номерами «101», «102» або «112».
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