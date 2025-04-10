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10.04.2025  14:55   

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 10 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2729 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
 Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Заступник начальника відділу – 28 500 грн.
  • Завідувач лабораторії – 25 500 грн.
  • Різальник паперу, картону та целюлози – 25 000 грн.
  • Апаратник-екстракторник – 23 700 грн.
  • Лікар-дієтолог – 23 000 грн.
  • Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом –22 980 грн.
  • Токар-револьверник – 20 000 грн.
  • Варник харчової сировини та продуктів (кондитерське виробництво) – 19 990 грн.
  • Керівник групи – 19 940 грн.
  • Відпарювач-пресувальник – 14 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 
 
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69. 
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
 
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Тэги:  робота, харків
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