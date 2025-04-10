10.04.2025 14:55
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 10 квітня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2729 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Заступник начальника відділу – 28 500 грн.
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Завідувач лабораторії – 25 500 грн.
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Різальник паперу, картону та целюлози – 25 000 грн.
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Апаратник-екстракторник – 23 700 грн.
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Лікар-дієтолог – 23 000 грн.
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Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом –22 980 грн.
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Токар-револьверник – 20 000 грн.
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Варник харчової сировини та продуктів (кондитерське виробництво) – 19 990 грн.
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Керівник групи – 19 940 грн.
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Відпарювач-пресувальник – 14 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
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