10.04.2025 13:50

У Європі зафіксовано випадки ящура: харків’ян закликають бути пильними

У кількох європейських країнах зафіксовані спалахи небезпечного вірусного захворювання тварин - ящуру.

Як повідомили в Держпродспоживслужбі, в Україні останній випадок ящуру серед тварин був зареєстрований ще в 1988 році, передає РЕДПОСТ.

З 1992 року наша країна має статус території, вільної від цього захворювання. Втім, зважаючи на географічну близькість до країн, де зафіксовані спалахи (Німеччина, Угорщина та Словаччина), в Україні впроваджуються посилені заходи біобезпеки.

Ящур - це висококонтагіозне захворювання, яке вражає велику рогату худобу, свиней, кіз, овець та інших парнокопитних тварин. Зараження можливе і серед людей - при вживанні необеззараженого молока або в разі порушення гігієни під час догляду за хворими тваринами.

Симптоми ящуру у тварин - лихоманка, утворення виразок у ротовій порожнині, на вимені та кінцівках, у молодняка можливі ураження серцевого м’яза. У людей хвороба проявляється ураженнями шкіри та слизових, загальним нездужанням.

Усіх харків’ян, які мають справу з тваринами, закликають посилити заходи безпеки, уважно стежити за станом здоров’я тварин, дотримуватися санітарних вимог і бути обережними при купівлі продукції тваринного походження.

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