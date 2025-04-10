    
Главная Новини Харкова Медицина У Європі зафіксовано випадки ящура: харків’ян закликають бути пильними
10.04.2025  13:50   

У Європі зафіксовано випадки ящура: харків’ян закликають бути пильними

У кількох європейських країнах зафіксовані спалахи небезпечного вірусного захворювання тварин - ящуру.

 
Як повідомили в Держпродспоживслужбі, в Україні останній випадок ящуру серед тварин був зареєстрований ще в 1988 році, передає РЕДПОСТ.
 
З 1992 року наша країна має статус території, вільної від цього захворювання. Втім, зважаючи на географічну близькість до країн, де зафіксовані спалахи (Німеччина, Угорщина та Словаччина), в Україні впроваджуються посилені заходи біобезпеки.
 
Ящур - це висококонтагіозне захворювання, яке вражає велику рогату худобу, свиней, кіз, овець та інших парнокопитних тварин. Зараження можливе і серед людей - при вживанні необеззараженого молока або в разі порушення гігієни під час догляду за хворими тваринами. 
 
Симптоми ящуру у тварин - лихоманка, утворення виразок у ротовій порожнині, на вимені та кінцівках, у молодняка можливі ураження серцевого м’яза. У людей хвороба проявляється ураженнями шкіри та слизових, загальним нездужанням.
 
Усіх харків’ян, які мають справу з тваринами, закликають посилити заходи безпеки, уважно стежити за станом здоров’я тварин, дотримуватися санітарних вимог і бути обережними при купівлі продукції тваринного походження.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 10 квітня.
 
Тэги:  медицина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.04 Медицина На Харківщині пес, який контактував із лисицею зі сказом, вкусив господаря 07.04 Медицина На Харківщині зареєстрували два випадки сказу в тварин 05.04 Медицина У Харкові медики врятували чоловіка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 