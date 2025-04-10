10.04.2025 13:05 Віталій Хіневич

Список кладовищ Харкова, які залишаються закритими для відвідування

Працівники КП «Ритуал» впорядковують майже 500 га територій міських кладовищ, меморіальних комплексів та прилеглих ділянок до великодніх свят і поминальних днів.



Список кладовищ Харкова, які залишаються закритими для відвідування



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Комунальники лагодять паркани та вхідні групи, приводять у належний стан центральні алеї, фарбують ліхтарі, лави, інші елементи благоустрою, вивозять сміття, видаляють поросль та чагарники, готуються до висаджування рослин. Для впорядкування місць поховань на кладовища завезли пісок.

На сьогодні працівники КП вивезли понад 1,3 тис. куб. м сміття та прибрали майже 90 га території, в т. ч. військових та братських поховань.

Роботи з благоустрою виконуються на всіх підпорядкованих підприємству кладовищах, крім тих місць, де досі небезпечно. Це міські кладовища №13, 15, 17 та Польський меморіал жертвам тоталітаризму, які залишаються закритими для відвідування.

Детальна інформація щодо режиму роботи решти міських кладовищ розміщена на офіційному сайті КП «Ритуал».

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