Який радіаційний фон в Харкові та області на 10 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 10 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Сьогодні варто бути активним та самостійним. Уникайте конфліктів та потрапляння у залежність від інших. Проекти будуть успішними, але варто очікувати на деякі складнощі.
Ранок та день у Харкові буде похмурим, без опадів.
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