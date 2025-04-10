10.04.2025 12:00

Погодилась отримати від окупантів керівну посаду: повідомлено про підозру колаборантці з Харківщині

Служба безпеки викрила ще одну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками під час тимчасової окупації частини Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисницею виявилась 44-річна мешканка селища Великий Бурлук Куп'янського району, яка до війни працювала спеціалістом у місцевому відділі Пенсійного фонду України.

Після захоплення району рашистами у 2022 році жінка вирішила скористатися ситуацією і добровільно погодилась отримати від окупантів керівну посаду. У липні 22-го її призначили «завідувачкою сектором обслуговування громадян» у незаконно створеній «філії» пенсійного фонду окупантів.

На цій посаді колаборантка організовувала збір та облік відомостей про осіб, яким видавалася матеріальна допомога від окупантів, організовувала видачу українським пенсіонерам пенсійних посвідчень російського зразка, розглядала звернення громадян щодо так званого «соціального забезпечення» від держави-агресора та консультувала їх за російським законодавством.

Про усі зібрані дані та проведену роботу зловмисниця звітувала до "военно-гражданской администрации" рашистів.

За даними СБУ, незаконно зібрані персональні дані мешканців окупованих районів могли бути використані загарбниками для нав'язування їм у подальшому російського громадянства, а також для фальсифікації результатів псевдореферендуму про приєднання до країни-агресора.

Під час деокупації регіону восени 2022 року зловмисниця втекла на територію держави-агресора, де поки що переховується від українського правосуддя.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів фігурантці заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За такий злочин їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для встановлення її місця перебування та притягнення до передбаченої Законом відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури.

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