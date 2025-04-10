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10.04.2025  11:45   Віталій Хіневич

Які ціни в Харкові на великодній товар

Порівняно з передвеликоднім періодом 2024 року цукрова пудра, кокосова стружка та барвники подорожчали на 12-17%, а родзинки - на близько 20%.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, цукрові посипки залежно від маси та виду коштують від 4 грн, набори кондитерських декорацій - від 27 грн, глазур для паски (біла та кольорова) - від 10 грн (75 г), набори барвників для крашанок - від 13 грн (п’ять кольорів).
 
Ціна на родзинки в супермаркетах становить від 40 грн/200 г, на цукати - від 85 грн/250 г. 
 
На ринках міста родзинки коштують від 140 до 370 грн за 1 кг. Також для декорування пасок можна використовувати кокосову стружку (14 грн/40 г), цукрову пудру (від 15 грн/250 г) та ін.
 
Порівняно з передвеликоднім періодом 2024 року цукрова пудра, кокосова стружка та барвники подорожчали на 12-17%, а родзинки - на близько 20%. Вартість інших товарів не змінилася.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, які ціни в Харкові на основні складові для випікання пасок.
 
Тэги:  ціни, харків
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