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10.04.2025  08:55   Віталій Хіневич

У Харкові вогнеборці двічі за добу рятували 88-річну жінку з задимленої квартири (фото)

Упродовж однієї доби вогнеборці двічі приходили на допомогу 88-річній жінці, яку довелося рятувати з задимленої квартири.


Фото ДСНС
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Перший виклик надійшов о 16:54. У житловій 16-поверхівці на вул. Польова спалахнула пожежа у квартирі на 11-му поверсі. 
 
Горіла житлова кімната на площі 7 м². Під час гасіння вогнеборці врятували 88-річну жінку та чоловіка 1970 р.н. О 17:24 пожежу ліквідували.
 
Однак уже о 21:18 пожежа спалахнула знову — в тій же квартирі. Цього разу зайнялися домашні речі на площі 5 м². 
 
Вогнеборці знову врятували ту ж жінку. Цього разу її госпіталізували до лікарні. Пожежу локалізували о 22:12, а повністю ліквідували о 22:54. Причина виникнення пожежі- необережне поводження з вогнем.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу у виробничій будівлі.
 
Тэги:  події, харків
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