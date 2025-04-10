10.04.2025 08:55 Віталій Хіневич

У Харкові вогнеборці двічі за добу рятували 88-річну жінку з задимленої квартири (фото)

Упродовж однієї доби вогнеборці двічі приходили на допомогу 88-річній жінці, яку довелося рятувати з задимленої квартири.



Фото ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Перший виклик надійшов о 16:54. У житловій 16-поверхівці на вул. Польова спалахнула пожежа у квартирі на 11-му поверсі.

Горіла житлова кімната на площі 7 м². Під час гасіння вогнеборці врятували 88-річну жінку та чоловіка 1970 р.н. О 17:24 пожежу ліквідували.

Однак уже о 21:18 пожежа спалахнула знову — в тій же квартирі. Цього разу зайнялися домашні речі на площі 5 м².

Вогнеборці знову врятували ту ж жінку. Цього разу її госпіталізували до лікарні. Пожежу локалізували о 22:12, а повністю ліквідували о 22:54. Причина виникнення пожежі- необережне поводження з вогнем.

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