10.04.2025 08:40 Віталій Хіневич
Харківщина на ранок 10 квітня: оперативна інформація від ХОВА
Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області.
20:24 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки стався обстріл FPV-дроном населеного пункту, внаслідок чого зруйновано приватний будинок.
18:47 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Гурʼїв. Влучання двох КАБ поблизу населеного пункту.
18:35 - Богодухівський р-н, Богодухівська ТГ, с. Павлове. на відкритій території виявлено БпЛА невідомого типу.
16:59 - Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
14:34 - Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждала 67-річна жінка.
13:27 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ) горіли залишки зруйнованої господарчої споруди на площі 15 кв.м.
12:23 - Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу постраждала 50-річна жінка.
10:18 - Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу на власному подвір'ї постраждав 64-річний чоловік.
08:45 - Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Благодатівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено вікна, дах та паркан приватного домоволодіння.
06:54 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів, обстріл КАБ за межами села.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Катеринівка, Мирне, Сергіївка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Зеленої Долини, Греківки і Новомихайлівки.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що через ворожий обстріл
села на Харківщині поранено жінку.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости