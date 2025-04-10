10.04.2025 08:25 Віталій Хіневич

У Харкові двічі за однією і тією ж адресою виникала пожежа

9 квітня сталися пожежі у Слобідському районі, рятувальники ліквідували їх.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

О 16:54 виникла побутова пожежа у житловій шістнадцятиповерхівці на вулиці Польова Слобідського району Харкова.

У квартирі на одинадцятому поверсі горіла житлова кімната площею 7 м кв. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка 1970 та жінку 1936 років народження. О 17:24 пожежу було ліквідовано.

О 21:18 знову виникла пожежа за цією ж адресою. У квартирі на одинадцятому поверсі горіли домашні речі на площі 5 м кв.

Вдруге за добу вогнеборці врятували жінку 1936 року народження. О 22:12 пожежу локалізовано та о 22:54 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі- необережне поводження з вогнем.

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