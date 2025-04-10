    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові двічі за однією і тією ж адресою виникала пожежа
10.04.2025  08:25   Віталій Хіневич

У Харкові двічі за однією і тією ж адресою виникала пожежа

9 квітня сталися пожежі у Слобідському районі, рятувальники ліквідували їх.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 16:54 виникла побутова пожежа у житловій шістнадцятиповерхівці на вулиці Польова Слобідського району Харкова.
 
У квартирі на одинадцятому поверсі горіла житлова кімната площею 7 м кв. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка 1970 та жінку 1936 років народження. О 17:24 пожежу було ліквідовано. 
 
О 21:18 знову виникла пожежа за цією ж адресою. У квартирі на одинадцятому поверсі горіли домашні речі на площі 5 м кв.
 
Вдруге за добу вогнеборці врятували жінку 1936 року народження. О 22:12 пожежу локалізовано та о 22:54 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі- необережне поводження з вогнем.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу у виробничій будівлі.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.04 Надзвичайні події У Харківській області розшукують зниклого чоловіка 10.04 Надзвичайні події У Харкові вогнеборці двічі за добу рятували 88-річну жінку з задимленої квартири (фото) 09.04 Надзвичайні події На Харківщині поліція розшукує чоловіка, який вчинив злочин
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 