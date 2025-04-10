10.04.2025 09:20 Віталій Хіневич

Через ворожі обстріли Харківщини виникли пожежі: ліквідація однієї пожежі ще триває

Протягом доби з 9 по 10 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, що сталися у Ізюмському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

У селі Шийківка Ізюмського району та селі Просянка Куп’янського району горіли конструктивні елементи господарчих будівель на площах 50 та 15 м кв. Постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС.

Вночі ворог вдарив ударним БпЛА по цивільному підприємству міста Чугуїв. Внаслідок влучання сталося загоряння конструктивних елементів на площі 1000 м кв. Постраждала одна людина. Ліквідація пожежі триває.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вогнеборці двічі за добу рятували 88-річну жінку з задимленої квартири.