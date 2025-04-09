Ворог завдав по Харкову близько 20 ударів безпілотниками

8 квітня у період з 21:00 до 23:00 російська армія здійснила масштабну атаку безпілотниками по Харкову. Ворог завдав близько 20 ударів по місту.
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День буде емоційним та непередбачуваним. Дотримуйтесь своїх бажань і почуттів, довіряйте інтуїції. Спілкування та дружелюбність можуть принести успіх.
Ранок та день у Харкові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.
9 квітня в Україні та по всьому світу відзначають Всесвітній день антикваріату.
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