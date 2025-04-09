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09.04.2025  08:55   Віталій Хіневич

Ворог завдав по Харкову близько 20 ударів безпілотниками

8 квітня у період з 21:00 до 23:00 російська армія здійснила масштабну атаку безпілотниками по Харкову. Ворог завдав близько 20 ударів по місту.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Більшість влучань зафіксовано в Основʼянському районі. Пошкоджено низку цивільних підприємств. Спалахнули пожежі. Щодо напрямку діяльності, то це здебільшого підприємства з виготовлення побутових речей, лакофарбових виробів тощо. 64-річний охоронець отримав поранення. Також жінка 46 років зазнала гострої реакції на стрес.
 
 
В Індустріальному районі через атаку БпЛА міста горіла складська будівля.
 
 
Також зазнали пошкоджень житлові будинки у Київському районі міста.
 
 
Попередньо встановлено, що для ударів по Харкову війська рф застосували БпЛА «Герань-2».
 
 
За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
 
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Тэги:  агрессия росии, харків
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