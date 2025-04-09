09.04.2025 08:40 Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 9 квітня: оперативна інформація від ХОВА

Окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову, а також обстрілювали населені пункти в області.



Харківщина на ранок 9 квітня: оперативна інформація від ХОВА



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

00:05 - Харків, Основ’янський р-н. Внаслідок обстрілу БпЛА типу Шахед горіли два приміщення на площі 120 і 50м.кв. Пошкоджено 4 автомобіля. Постраждало 2 особи.

23:35 - Харків, Основ’янський р-н. Внаслідок обстрілу БпЛА типу Шахед горіли дрова на площі 20 м.кв.

23:01 - Харків, Основ’янський р-н. Внаслідок обстрілу БпЛА типу Шахед горіло сміття на площі 100 м.кв. Пошкоджено 3 будівлі, 3 вантажних автівки, 2 легкові автомобілі, вибиті вікна та двері, пошкоджено виробниче обладнання у 3-х будівлях. Постраждала 1 особа.

23:01 - Харків, Основ’янський р-н. Внаслідок обстрілу БпЛА типу Шахед горіли приміщення на площі 80 м.кв. Зруйнована будівля СТО та 3 автомобіля, пошкоджено 5 автомобілів.

23:01 - Харків, Основ’янський р-н. Внаслідок обстрілу БПЛА типу Шахед горіла вторсировина на площі 600 м.кв.

22:10 - Харків, Індустріальний р-н. Внаслідок обстрілу БПЛА типу Шахед горіло 2 складські будівлі на площі 210 м.кв.

21:35 - Харків, Київський р-н. Влучання в землю БпЛА типу Шахед. Пошкоджено 5 приватних будинків.

21:07 - Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу БПЛА типу Шахед горіла покинута будівля на площі 10 м.кв. Постраждала 1 особа.

01:53 - Купянський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Просянка. Внаслідок обстрілу РСЗВ горіла покинута споруда на площі 200м.кв.

01:38 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Золочів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

21:30 - Харківський р-н., Циркунівська ТГ, на околиці с. Циркуни, на відкритій місцевості, в полі впав БПЛА Шахед.

19:40 - Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, авіація рф завдала ударів 6 КАБ по околицям с. Баранівка, с. Гресі, с. Одноробівка, с. Лютівка: постраждала 72-річна жінка. Зруйновано будинок з господарчими спорудами та частково пошкоджено 7 приватних будинків. Також 1 КАБ без детонації в с. Петрівка.

14:18 - Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ, поблизу м. Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу з FPV-дрону, загинув 64-річний чоловік.

13:05 - Чугуївський р-н., Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок скиду з FPV-дрону, під час видачі гуманітарної допомоги, постраждало 2 особи.

11:22 - Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ) сталось загоряння господарчої споруди у приватному домоволодінні. Зруйновано житловий будинок та господарчу споруду та пошкоджено 2 приватні будинки.

11:05 - Ізюмський р-н., Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу (попередньо РСЗВ) сталось загоряння господарчої споруди у приватному домоволодінні на площі 12 м.кв.

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 8 квітня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах міста Харкова.