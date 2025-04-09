    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків перебував під масованою атакою БпЛА: рятувальники розповіли про наслідки
09.04.2025  08:00   Віталій Хіневич

Харків перебував під масованою атакою БпЛА: рятувальники розповіли про наслідки

Увечері 8 квітня ворог завдав ударів по житлових районах міста.


Харків перебував під масованою атакою БпЛА: рятувальники розповіли про наслідки
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Увечері 8 квітня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах міста Харкова.
 
Влучання були по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО.
 
Сталося 7 пожеж на загальній площі близько 1200 м кв. 
 
За попередніми даними внаслідок ворожого обстрілу 5 осіб постраждало.
 
Усі пожежі ліквідовані. На місці події працювали підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 квітня у період з 21:55 до 22:05 російська армія вчергове атакувала Харків ударними безпілотниками.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.04 Надзвичайні події Ворог завдав по Харкову близько 20 ударів безпілотниками 09.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 9 квітня: оперативна інформація від ХОВА 09.04 Надзвичайні події Ворог завдав авіаудару по Золочеву
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 