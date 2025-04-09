09.04.2025 08:00 Віталій Хіневич
Харків перебував під масованою атакою БпЛА: рятувальники розповіли про наслідки
Увечері 8 квітня ворог завдав ударів по житлових районах міста.
Харків перебував під масованою атакою БпЛА: рятувальники розповіли про наслідки
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Увечері 8 квітня ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах міста Харкова.
Влучання були по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО.
Сталося 7 пожеж на загальній площі близько 1200 м кв.
За попередніми даними внаслідок ворожого обстрілу 5 осіб постраждало.
Усі пожежі ліквідовані. На місці події працювали підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що 3 квітня у період з 21:55 до 22:05 російська армія вчергове
атакувала Харків ударними безпілотниками.
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