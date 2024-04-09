9 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Антикваріатні предмети - це артефакти минулого з історичною або культурною цінністю, які мають вік понад 100 років. Багато з них зберігаються в музеях, де вони свідчать про минулі епохи. Також антикваріат часто купують і продають для колекціонування.

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Також 9 квітня відзначається День фінської мови. Ця подія почалася у 1960 році, обравши дату на честь Мікаеля Агріголи, засновника фінської літературної мови, який помер у 1557 році. У Фінляндії це офіційне державне свято, яке раніше, до 1978 року, називалося днем Агріголи. Щорічно цього дня в країні піднімають фінський прапор.



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Крім того, 9 квітня відзначається Міжнародний день "Будьте добрими до юристів", який припадає на другий вівторок квітня щороку. Цей день створено для визнання внеску юристів у суспільне життя та висловлення подяки за їх наполегливу та важку працю.

Народні прикмети

Варто слухати свою інтуїцію та голос в серці цього дня. Не поспішайте з висновками або необдуманими рішеннями, дотримуйтеся приказки: "сім раз відміряй – один відріж".

Чого потрібно уникати 9 квітня:

Будь-яких хірургічних втручань.

Заздрості до інших людей.

Лаючих слів та образ.

Також цього дня

У 1336 народився Тамерлан, один з відомих світових завойовників, який зіграв помітну роль в історії Середньої Азії та Кавказу.



1682 Робер де ла Саль спорудив хрест і проголосив дельту річки Міссісіпі володінням короля Франції Людовіка XIV. На честь короля територію було названо Луїзіаною.



1799 – англійський хімік Хемфрі Деві виявив анестезуючі властивості веселящого газу.



1821 – народився Шарль-П'єр Бодлер, французький поет.



1860 – французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший звукозапис, який зберігається в паризькому архіві.



1866 – закон про цивільні права надав усім жителям США, крім індіанців, рівні права.



1898 – народився Поль Робсон, афроамериканський співак, актор, громадський діяч.



1930 – у Нью-Йорку вперше продемонстровано публіці відеотелефон (відеофон). Зв'язок, встановлений між компаніями Bell Laboratories та AT&T, дозволив співрозмовникам не лише чути, а й бачити один одного.



1933 – народився Жан-Поль Бельмондо, французький актор.



1940 – вторгнення нацистської Німеччини до Норвегії та Данії. Початок Дансько-Норвезької операції під час Другої світової війни.



1962 – народився Ігор Подольчак, український художник та режисер.



1963 – Уїнстон Черчілль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США.



1966 – Ватиканом було офіційно скасовано так званий Індекс заборонених книг, що проіснував понад чотири століття. До нього включалися неугодні Церкви твори богословів, вчених та письменників.



1966 – народилася Синтія Ніксон, американська актриса («Секс і місто»).



1970 – Пол Маккартні заявив, що більше не співпрацюватиме з Джоном Ленноном, поклавши край існуванню «Бітлз» як групи.



1989 – американець Дуглас Енгелбарт отримав премію за винахід комп'ютерної миші.



1990 – народилася Крістен Стюарт, американська актриса, вона ж Белла Свон із гучної «Сутінкової саги».



2005 – відбулася церемонія одруження тоді наслідного принца Великобританії, принца Уельського Чарльза та Камілли Паркер-Боулз.

2015 – в Україні ухвалені декомунізаційні закони.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло.

за Юліанським календарем: Іван, Мотрона, Федосій, Еммануїл.