09.04.2025 09:25 Віталій Хіневич

У Харкові відновлюють будинок, який постраждав від ворожого безпілотника

У Новобаварському районі відновлюють багатоквартирний житловий будинок, який був пошкоджений торік внаслідок влучання ворожого безпілотника.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Там були пошкоджені стіни та перегородки, плити перекриття, покрівля, огорожі балконів, двері, а також скління вікон і віконних рам. Крім того, руйнацій зазнали інженерні системи.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, в будинку вже відновили зовнішні конструкції з дев’ятого по чотирнадцятий поверхи, технічний поверх, балкони, плити перекриття та покриття покрівлі. Крім того, фахівці відновили внутрішні перегородки, встановили нові вікна та обладнали нову систему опалення на техповерсі.

Зараз тривають роботи з утеплення балконів, відновлення системи опалення, водопостачання та водовідведення у квартирах. За сприятливих погодних умов будівельники почнуть відновлювати зовнішню частину фасаду та парапети.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Північній Салтівці триває відбудова пошкоджених будинків (фото).