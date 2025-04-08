Росіяни більше 20 разів вдарили по Харкову

Стало відомо, який район Харкова більше атакували інтервенти.
"Попередньо по місту за цей вечір більше 20-ти прильотів. 17 з них по Основʼянському району", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про два вибухи, які сталися приблизно в одному й тому ж місці, горить господарча споруда,є постраждалий.
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