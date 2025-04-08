08.04.2025 23:58 Дмитро Колонєй

Росіяни більше 20 разів вдарили по Харкову

Стало відомо, який район Харкова більше атакували інтервенти.



Росіяни більше 20 разів вдарили по Харкову



"Попередньо по місту за цей вечір більше 20-ти прильотів. 17 з них по Основʼянському району", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про два вибухи, які сталися приблизно в одному й тому ж місці, горить господарча споруда,є постраждалий.