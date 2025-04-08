У Харкові пролунала серія вибухів

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нові удари по місту.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про серію нових вибухів у Харкові, передає РЕДПОСТ.
"Масована атака БПЛА на місто триває.", - поінформував очільник міста. На місці останніх влучань пожежа.
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Гороскоп обіцяє успіхи та можливості для здійснення довгоочікуваних планів. День підходить для переговорів та представлення нових проектів.
У Харкові мінлива хмарність, можливий сніг.
8 квітня відзначається Міжнародний день ромів.
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