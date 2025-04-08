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08.04.2025  22:23   

У Харкові пролунала серія вибухів

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нові удари по місту.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про серію нових вибухів у Харкові, передає РЕДПОСТ. 

"Масована атака БПЛА на місто триває.", - поінформував очільник міста. На місці останніх влучань пожежа.

Тэги:  вибух, обстріл, харків
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