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08.04.2025  21:41   Дмитро Колонєй

Інтервенти втретє вдарили по Харкову

Стало відомо, де у Харкові стався приліт.


Інтервенти втретє вдарили по Харкову

"Є інформація про обстріл ворожим безпілотником Індустріального району. Якщо підтвердиться - це третій удар по Харкову за сьогодні, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про два вибухи, які сталися приблизно в одному й тому ж місці, горить господарча споруда,є постраждалий.

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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