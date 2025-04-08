08.04.2025 21:41 Дмитро Колонєй

Інтервенти втретє вдарили по Харкову

Стало відомо, де у Харкові стався приліт.



Інтервенти втретє вдарили по Харкову



"Є інформація про обстріл ворожим безпілотником Індустріального району. Якщо підтвердиться - це третій удар по Харкову за сьогодні, - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про два вибухи, які сталися приблизно в одному й тому ж місці, горить господарча споруда,є постраждалий.