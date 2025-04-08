08.04.2025 21:25 Дмитро Колонєй

Окупанти нанесли два удари по Харкову, є постраждалий

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки влучання боєприпасу.



Окупанти нанесли два удари по Харкову, є постраждалий



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що обидва вибухи сталися приблизно в одному й тому ж місці. Пожежа - горить господарча споруда. Надійшла інформація про одного постраждалого.

У ХОВА повідомили про влучання в двоповерхову будівлю. Профільні служби виїхали на місце.