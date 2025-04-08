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08.04.2025  21:25   Дмитро Колонєй

Окупанти нанесли два удари по Харкову, є постраждалий

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки влучання боєприпасу.


Окупанти нанесли два удари по Харкову, є постраждалий

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що обидва вибухи сталися приблизно в одному й тому ж місці. Пожежа - горить господарча споруда. Надійшла інформація про одного постраждалого.

У ХОВА повідомили про влучання в двоповерхову будівлю. Профільні служби виїхали на місце.
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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