Окупанти нанесли два удари по Харкову, є постраждалий

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про наслідки влучання боєприпасу.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що обидва вибухи сталися приблизно в одному й тому ж місці. Пожежа - горить господарча споруда. Надійшла інформація про одного постраждалого.
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