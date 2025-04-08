Ворог вдарив по Харкову, пожежа на місці влучання

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про удар по місту.
"У Харкові приліт по Київському району. На місці - пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
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