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08.04.2025  21:01   Дмитро Колонєй

Ворог вдарив по Харкову, пожежа на місці влучання

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував про удар по місту.


Ворог вдарив по Харкову, пожежа на місці влучання

"У Харкові приліт по Київському району. На місці - пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

 

 

Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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