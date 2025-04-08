08.04.2025 20:28 Дмитро Колонєй
Жорстоко побив жінку домашній насильник у Харкові
Мешканці Харкова допомогла "швидка" та правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 7 квітня 2025 року 33-річна жінка звернулася із заявою
до правоохоронців, про те, що 37-річний обранець під час сварки побив її.
Співробітники сектору протидії домашньому насильству прибулина місце та задокументували факт правопорушення й викликали швидку медичну допомогу для потерпілої. Кривднику оголошено підозру за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці нагадують, якщо ви стали жертвою або свідком насильства, звертайтеся за допомогою за номером 102.
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