08.04.2025 20:28 Дмитро Колонєй

Жорстоко побив жінку домашній насильник у Харкові

Мешканці Харкова допомогла "швидка" та правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 7 квітня 2025 року 33-річна жінка звернулася із заявою до правоохоронців, про те, що 37-річний обранець під час сварки побив її.

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Співробітники сектору протидії домашньому насильству прибулина місце та задокументували факт правопорушення й викликали швидку медичну допомогу для потерпілої. Кривднику оголошено підозру за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують, якщо ви стали жертвою або свідком насильства, звертайтеся за допомогою за номером 102.