07.04.2025 09:55 Віталій Хіневич

Наслідки обстрілу села Токарівка Друга

7 квітня близько 5:40 збройні сили рф завдали авіаційний удар по с. Токарівка Друга Харківського району. Влучання - по приватному житловому сектору.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Обстрілом повністю зруйновано будинок. Загинув 48-річний чоловік. Дві жінки віком 75 та 51 років зазнали гострої реакції на стрес.

Точний тип авіаційного боєприпасу, яким російська армія вдарила по селу, встановлюється.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 6 по 7 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів.