07.04.2025 09:30 Віталій Хіневич
Протягом останніх семи діб місто зазнало 41 обстрілу – Ігор Терехов
Початок цього місяця був дуже напруженим для харків’ян — за кількістю російських атак один минулий тиждень можна порівняти з усім березнем.
Протягом останніх семи діб місто зазнало 41 обстрілу – Ігор Терехов
«Сигнал повітряної тривоги лунав для Харкова 46 разів, загальна тривалість — 66 годин 14 хвилин. Це на 25 годин менше (близько 27%), ніж по області загалом, але кожна хвилина цих тривог — життя кожного з нас під постійним тиском небезпеки, в очікуванні біди.
Найчастіше ворог атакував за допомогою дронів-камікадзе. Наші фахівці зафіксували 17 ударів «Шахедів». Ще 23 випадки — уламки цих БПЛА. Також був 1 дрон типу «Молнія».
У такі дні важливо не лише триматися, а й бути опорою один для одного.
Бережімо себе і допомагаймо тим, хто поруч!», - сказав Ігор Терехов.
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писав, що протягом доби з 6 по 7 квітня рятувальники
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