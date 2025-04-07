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07.04.2025  09:30   Віталій Хіневич

Протягом останніх семи діб місто зазнало 41 обстрілу – Ігор Терехов

Початок цього місяця був дуже напруженим для харків’ян — за кількістю російських атак один минулий тиждень можна порівняти з усім березнем.


Протягом останніх семи діб місто зазнало 41 обстрілу – Ігор Терехов
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Сигнал повітряної тривоги лунав для Харкова 46 разів, загальна тривалість — 66 годин 14 хвилин. Це на 25 годин менше (близько 27%), ніж по області загалом, але кожна хвилина цих тривог — життя кожного з нас під постійним тиском небезпеки, в очікуванні біди. 
 
Найчастіше ворог атакував за допомогою дронів-камікадзе. Наші фахівці зафіксували 17 ударів «Шахедів». Ще 23 випадки — уламки цих БПЛА. Також був 1 дрон типу «Молнія». 
 
У такі дні важливо не лише триматися, а й бути опорою один для одного. 
 
Бережімо себе і допомагаймо тим, хто поруч!», - сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 6 по 7 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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