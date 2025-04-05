Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 4 квітня 2025 року.
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День не підходить для серйозних рішень і нових проєктів. Краще не ризикувати ні у фінансах, ні в коханні.
Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися.
6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.
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