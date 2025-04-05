05.04.2025 18:15 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 11

Золочів - 11

Богодухів - 11

Коломак - 11

Великий Бурлук - 10

Печеніги - 10

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 13

Берестин - 11

Лозова - 12

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 4 квітня 2025 року.