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05.04.2025  17:05   Віталій Хіневич

У Харкові пройшло чергове масштабне прибирання територій

Масштабне загальноміське прибирання пройшло сьогодні, 5 квітня, в усіх районах Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У ньому взяли участь 4,4 тис. осіб, зокрема працівники структурних підрозділів Харківської міської ради, районних адміністрацій, комунальних підприємств, установ, організацій та мешканці Харкова.
 
Загалом було впорядковано 126 га територій, звідки вивезли 945 куб. м сміття та гілок. Роботи проводилися на вулицях і прибудинкових територіях, у парках та приватному секторі тощо.
 
Наприклад, в Основ’янському районі до прибирання долучилися понад 250 осіб. Вони впорядкували парк «Жихор» і прилеглу територію Харківського ліцею №48, де висадили 300 саджанців сосни. Працівники КП «Харківспецбуд» наводили лад на території модульного містечка на пр. Льва Ландау. Співробітники КП «Харківський метрополітен» мили виходи з підземних переходів, впорядковували прилеглу територію, прибирали на розворотних колах трамваїв та тролейбусів і т. д.
 
До толоки також долучилися працівники КСП «Харківміськліфт», які впорядкували 7 га територій, облаштували клумби та провели санітарну обрізку зелених насаджень. Роботи проводилися біля гуртожитків та виробничих приміщень на вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Миколи Кравченка, вул. Нескорених та ін.
 
Більше 1 тис. працівників КП «Харківблагоустрій» прибирали у дворах, впорядковували зелені зони, фарбували елементи благоустрою тощо.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Салтівський та Київський район Харкова частково буде без світла.
 
Тэги:  жкг, харків
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