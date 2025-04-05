05.04.2025 16:15
Наслідки підриву вантажівки у Харківській області
У Балаклійській громаді цивільний автомобіль підірвався на вибуховому предметі.
5 квітня до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення про вибух у місті Балаклія — водій автомобіля підірвався на вибуховому пристрої.
39-річний водій автомобіля Iveco Daily, рухаючись ґрунтовою дорогою на околиці міста, наїхав на невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. Унаслідок вибуху автомобіль зазнав механічних пошкоджень, водій отримав тілесні ушкодження.
Водій транспортного засобу зазнав тяжких поранень.
Працівники сектору реагування патрульної поліції та бригада екстреної медичної допомоги, ризикуючи власним життям, пішки дісталися по замінованій ділянці до постраждалого та надали йому першочергову допомогу.
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