05.04.2025 16:15

Наслідки підриву вантажівки у Харківській області

У Балаклійській громаді цивільний автомобіль підірвався на вибуховому предметі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

5 квітня до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення про вибух у місті Балаклія — водій автомобіля підірвався на вибуховому пристрої.

39-річний водій автомобіля Iveco Daily, рухаючись ґрунтовою дорогою на околиці міста, наїхав на невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. Унаслідок вибуху автомобіль зазнав механічних пошкоджень, водій отримав тілесні ушкодження.

Водій транспортного засобу зазнав тяжких поранень.

Працівники сектору реагування патрульної поліції та бригада екстреної медичної допомоги, ризикуючи власним життям, пішки дісталися по замінованій ділянці до постраждалого та надали йому першочергову допомогу.

Читайте нас у Facebook , Telegram та Instagram