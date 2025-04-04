04.04.2025 14:55 Віталій Хіневич
В одному із сіл Харківської області тимчасово відключать газопостачання
Тимчасово призупиняється розподіл газу до селища Березівка Пісочинської громади.
На час проведення планових робіт на мережах, тимчасово призупиняється розподіл газу на наступні вулиці селища Березівка Пісочинської громади Харківського району:
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вул. 300-річчя,
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пров. Березівський,
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вул. Донець Захаржевського, вул. Затишна,
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вул. Зелена,
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пров. Зелений,
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вул. Калинова,
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в’їзд Калиновий,
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вул. Кооперативна,
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в’їзд Кооперативний,
-
пров. Кооперативний,
-
вул. Нагірна,
-
вул. Південна,
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вул. Робоча,
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пров. Робочий,
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пров. Садовий,
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вул. Світла,
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пл. Свято-Іллінська,
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вул. Слобожанська,
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вул. Спортивна,
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вул. Травнева,
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пров. Травневий,
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вул. Українська,
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вул. Харківська,
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вул. Центральна,
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вул. Шевченко.
Відключення газу відбудеться 8 квітня о 9:00. Відновлення газопостачання планується розпочати 8 квітня з 15:00.
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