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04.04.2025  14:55   Віталій Хіневич

В одному із сіл Харківської області тимчасово відключать газопостачання

Тимчасово призупиняється розподіл газу до селища Березівка Пісочинської громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
На час проведення планових робіт на мережах, тимчасово призупиняється розподіл газу на наступні вулиці селища Березівка Пісочинської громади Харківського району:
 
  • вул. 300-річчя, 
  • пров. Березівський, 
  • вул. Донець Захаржевського, вул. Затишна, 
  • вул. Зелена, 
  • пров. Зелений, 
  • вул. Калинова, 
  • в’їзд Калиновий, 
  • вул. Кооперативна, 
  • в’їзд Кооперативний, 
  • пров. Кооперативний, 
  • вул. Нагірна, 
  • вул. Південна, 
  • вул. Робоча, 
  • пров. Робочий, 
  • пров. Садовий, 
  • вул. Світла, 
  • пл. Свято-Іллінська, 
  • вул. Слобожанська, 
  • вул. Спортивна, 
  • вул. Травнева,
  • пров. Травневий,
  • вул. Українська, 
  • вул. Харківська, 
  • вул. Центральна, 
  • вул. Шевченко.
Відключення газу відбудеться 8 квітня о 9:00. Відновлення газопостачання планується розпочати 8 квітня з 15:00.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади комплексу «Харківводопостачання» напередодні провели низку відновлювальних заходів у різних районах міста.
 
Тэги:  жкг, харків
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