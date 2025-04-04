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04.04.2025  14:20   Віталій Хіневич

У Київському районі Харкова посилили контроль за роботою внутрішньобудинкових систем

Бригади дільниці Київського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» посилили контроль над функціонуванням мереж.

 
Як зазначив начальник районної служби Віктор Маслов, саме мережі водовідведення часто страждають від вибухових хвиль і струсів ґрунту після вибухів, передає РЕДПОСТ. 
 
«У період, коли посилюються обстріли в районі, працюємо в аварійному режимі, щоб не допустити позаштатних ситуацій на об'єктах. Попри складнощі, продовжуємо виконувати всі планові заміни комунікацій. Так, у березні оновили системи в будинках на вул. Валентинівській, пр. Героїв Харкова та ін. Сьогодні закінчуємо перекладання 141 м трубопроводу холодної води в будинку на вул. Метробудівників», - зазначив Віктор Маслов.  
 
За його словами, в районі вже капітально відновили понад 400 м внутрішньобудинкових систем. Крім того, щодня фахівці опрацьовують близько 25 звернень містян. Загалом цього року в Харкові оновили 3,7 км внутрішньобудинкових комунікації.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники опрацьовують заявки на ремонт ліфтів.
 
Тэги:  жкг, харків
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