04.04.2025 13:50 Віталій Хіневич
Синоптики прогнозують заморозки у Харківській області
7-10 квітня в області очікується зниження температури.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
У зв’язку з переміщенням активного холодного атмосферного фронту та надходженням арктичного повітря з 7 по 10 квітня очікується зниження температури повітря.
Вночі 7 квітня температура знизиться до 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0 – 5°, вдень до 4 – 9° тепла.
8 – 10 квітня вночі очікуються сильні заморозки 0 – 5°, вдень 4 – 9° тепла.
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