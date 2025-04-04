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04.04.2025  13:50   Віталій Хіневич

Синоптики прогнозують заморозки у Харківській області

7-10 квітня в області очікується зниження температури.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
У зв’язку з переміщенням активного холодного атмосферного фронту та надходженням арктичного повітря з 7 по 10 квітня очікується зниження температури повітря. 
 
Вночі 7 квітня температура знизиться до 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0 – 5°, вдень до 4 – 9° тепла.
 
8 – 10 квітня вночі очікуються сильні заморозки 0 – 5°, вдень 4 – 9° тепла.
 
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Тэги:  погода, харків
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