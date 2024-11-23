23.11.2024 18:56 Рита Парфенова

Двоє жінок постраждали в ДТП на пішохідному переході в Харкові (фото)

У Салтівському районі водій Suzuki Grand Vitara наїхав на пішоходів на нерегульованому пішохідному переході.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

23 листопада близько 11:45 у Салтівському районі Харкова сталася аварія, під час якої постраждали двоє жінок. 53-річний водій автомобіля Suzuki Grand Vitara не помітив пішоходів, які перетинали проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Гвардійців-Широнінців, і здійснив наїзд.

Внаслідок аварії жінки отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичного закладу для надання допомоги. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для з'ясування обставин аварії.





Наразі поліція з'ясовує деталі інциденту, і вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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