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23.11.2024  18:56   Рита Парфенова

Двоє жінок постраждали в ДТП на пішохідному переході в Харкові (фото)

У Салтівському районі водій Suzuki Grand Vitara наїхав на пішоходів на нерегульованому пішохідному переході.

У Харкові двоє пішоходів постраждали в аварії у Салтівському районі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
23 листопада близько 11:45 у Салтівському районі Харкова сталася аварія, під час якої постраждали двоє жінок. 53-річний водій автомобіля Suzuki Grand Vitara не помітив пішоходів, які перетинали проїзну частину на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Гвардійців-Широнінців, і здійснив наїзд.
 
Внаслідок аварії жінки отримали тілесні ушкодження і були доставлені до медичного закладу для надання допомоги. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для з'ясування обставин аварії.

У Харкові двоє пішоходів постраждали в аварії у Салтівському районі

Наразі поліція з'ясовує деталі інциденту, і вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що19 листопада близько 16:25 на вулиці Старопарковій водій автомобіля Opel Vectra збив на смерть 66-річного пішохода

 

Тэги:  дтп, харків
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