Двоє жінок постраждали в ДТП на пішохідному переході в Харкові (фото)

У Салтівському районі водій Suzuki Grand Vitara наїхав на пішоходів на нерегульованому пішохідному переході.
Наразі поліція з'ясовує деталі інциденту, і вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Вдалий день для розумової діяльності та фінансових справ. У вільний час можна зайнятися покупками – шанси на вдалий вибір високі.
Сьогодні у Харкові похмура погода з опадами. Вранці та вдень прогнозують сильний дощ, а ввечері його змінить мокрий сніг.
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