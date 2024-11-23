23.11.2024 20:01 Рита Парфенова

Золочів після ракетного удару: підраховано збитки від руйнування будинку дитячої творчості

Ракетна атака російських військ у серпні цього року завдала серйозних збитків на території селища Золочів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Найбільших руйнувань зазнав Золочівський будинок дитячої та юнацької творчості, де через удар розпочалася масштабна пожежа.

Площа загоряння сягала 500 квадратних метрів, а його гасіння тривало близько чотирьох годин. Інцидент не лише спричинив знищення будівлі, а й викликав значний викид шкідливих речовин в атмосферу. За оцінками екологів, збитки довкіллю становлять понад 120 тисяч гривень.

Ця подія ще раз підтверджує жорстокість російської агресії, яка спричиняє руйнування як критичної інфраструктури, так і природного середовища, завдаючи шкоди здоров’ю мирного населення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів Зміївської ТЕС російськими військами Харківська область зазнала значних екологічних збитків.