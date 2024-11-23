23.11.2024 21:13 Рита Парфенова

У Чугуєві в ДТП загинули двоє чоловіків, ще двоє постраждали

На трасі Київ-Харків-Довжанський внаслідок зіткнення автомобілів Ford та ВАЗ загинули двоє чоловіків, ще травмовані 52-річна жінка та 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

23 листопада близько 12:30 у Чугуєві на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними, 46-річний водій Ford, виконуючи маневр обгону, зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 29-річний чоловік. Унаслідок аварії водій ВАЗ і його 21-річний пасажир загинули на місці.

Серед постраждалих також опинилися 52-річна жінка та 10-річний хлопчик, які перебували у ВАЗ. Їх із травмами доправили до лікарні.

Водія Ford затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил дорожнього руху. Обставини ДТП наразі з’ясовуються.

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