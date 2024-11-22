    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Теракт у Харкові біля Палацу спорту у 2015 році: Верховний Суд поставив крапку у справі
22.11.2024  11:40   

Теракт у Харкові біля Палацу спорту у 2015 році: Верховний Суд поставив крапку у справі

Прокурори довели, що засуджені здійснили теракт, який стався 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного «Маршу єдності», присвяченого пам'яті Героїв Небесної Сотні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Спрацювала протипіхотна міна з радіокерованим пристроєм, яка була захована напередодні у кучугурі снігу. На місці загинули двоє людей, ще 11 отримали травми. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих – 15-річний хлопець та поліцейський.  
 
Встановлено, що головний фігурант особисто їздив до бєлгорода для спілкування з російськими спецслужбами, які за вчинення теракту пообіцяли 10 тисяч доларів США. До плану він залучив двох своїх знайомих. Їх обʼєднувало неприязне відношення до проукраїнських активістів з громадського руху «Євромайдан».
 
У грудні 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав чоловіків винними та призначив покарання у виді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Сторона захисту оскаржила вирок. Апеляційний суд відмовив у задоволенні та залишив вирок суду першої інстанції без змін.   
 
Крапку у справі поставив Верховний Суд: колегія підтримала принципову позицію прокурорів і судів двох інстанцій. Фігурантам остаточно призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
  
29 грудня 2019 року засуджених передали на непідконтрольні території під час обміну в рамках домовленостей України у Нормандському форматі в Парижі 9 грудня. Вину у вчиненні злочину вони не визнали.
 
Як пояснив процесуальний керівник у кримінальному провадженні Володимир Лимар, це було необхідно для проведення обміну утримуваними особами, узгодженого у рамках нормандського формату: «росія категорично наполягала на видачі всіх трьох обвинувачених. Сам факт доводить їхню причетність до злочину та дестабілізації ситуації у Харкові».
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що доцент-зрадник, який працював на російське гру і коригував удари по Харкову отримав 15 років тюрми.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.11 Надзвичайні події Харківщина на ранок 22 листопада: оперативна інформація від ХОВА 20.11 Надзвичайні події Ворог обстрілював Харківську область: є постраждалі 20.11 Надзвичайні події Через ворожий обстріл Куп'янська постраждала людина
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 