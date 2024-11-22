22.11.2024 11:40

Теракт у Харкові біля Палацу спорту у 2015 році: Верховний Суд поставив крапку у справі

Прокурори довели, що засуджені здійснили теракт, який стався 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного «Маршу єдності», присвяченого пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Спрацювала протипіхотна міна з радіокерованим пристроєм, яка була захована напередодні у кучугурі снігу. На місці загинули двоє людей, ще 11 отримали травми. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих – 15-річний хлопець та поліцейський.

Встановлено, що головний фігурант особисто їздив до бєлгорода для спілкування з російськими спецслужбами, які за вчинення теракту пообіцяли 10 тисяч доларів США. До плану він залучив двох своїх знайомих. Їх обʼєднувало неприязне відношення до проукраїнських активістів з громадського руху «Євромайдан».

У грудні 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова визнав чоловіків винними та призначив покарання у виді довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Сторона захисту оскаржила вирок. Апеляційний суд відмовив у задоволенні та залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Крапку у справі поставив Верховний Суд: колегія підтримала принципову позицію прокурорів і судів двох інстанцій. Фігурантам остаточно призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

29 грудня 2019 року засуджених передали на непідконтрольні території під час обміну в рамках домовленостей України у Нормандському форматі в Парижі 9 грудня. Вину у вчиненні злочину вони не визнали.

Як пояснив процесуальний керівник у кримінальному провадженні Володимир Лимар, це було необхідно для проведення обміну утримуваними особами, узгодженого у рамках нормандського формату: «росія категорично наполягала на видачі всіх трьох обвинувачених. Сам факт доводить їхню причетність до злочину та дестабілізації ситуації у Харкові».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що доцент-зрадник , який працював на російське гру і коригував удари по Харкову отримав 15 років тюрми.