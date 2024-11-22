У Немишлянському районі завершують проведення поточних ремонтів комунікацій у багатоповерхівках, намічених на поточний рік

Бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Немишлянського району КП «Харківводоканал» завершують проведення поточних ремонтів комунікацій у багатоповерхівках, які були намічені на цей рік.
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День обіцяє удачу та ясність думок, підходить для нових починань. Слідкуйте, щоб самовпевненість не призвела до необачних вчинків.
22 листопада у Харкові встановиться похмура погода. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але синоптики заспокоюють: опадів не передбачається.
Щорічно 22 листопада у світі відзначається добре сімейне свято – Міжнародний день сина.
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