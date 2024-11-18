18.11.2024 08:35 Віталій Хіневич

Обстріли, руйнування та постраждалі: Харківщина на ранок 18 листопада

Ворог обстрілював населені пункти області, використовуючи різного виду зброю.

Місто Куп'янськ. Фото надали в ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

23:10 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, с. Басове, с. Одноробівка. Влучання КАБ на відкритій місцевості.

22:06 Куп'янський район, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок.

21:51 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли квартири на п'ятому та четвертому поверхах багатоповерхового житлового будинку. Постраждала 65-річна жінка.

21:20 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж та 10 автомобілів. Постраждала 50-річна жінка.

16:36 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Руська Лозова. Внаслідок падіння уламків, збитих 2 БПЛА “Шахед“ сталось загорання даху складської будівлі.

14:50 Куп'янський р-н. Курилівська ТГ., с. Глушківка. Внаслідок обстрілу отримав вибухове поранення отримав 84-річний чоловік.

12:00 Куп'янський р-н., Куп’янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

09:10 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ. Обстріл по відкритій місцевості поблизу с. Баранівка (3КАБ) та (1 КАБ) на відкритій місцевості поблизу с. Стогнії.

На Харківському напрямку відбулося десять бойових зіткнень з російськими загарбниками. П’ять атак відбито в районі Стариці, чотири - в районі Вовчанська, одну атаку відбили наші захисники в районі населеного пункту Висока Яруга, противник успіху не мав.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів намагався посунути наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кучерівки, Кругляківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення поблизу Загризового триває дотепер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 17 листопада, російська армія завдала авіаудару по прикордонних населених пунктах Золочівської громади.