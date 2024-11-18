18.11.2024 08:00 Віталій Хіневич

У Куп'янську через обстріли виникли пожежі

Протягом доби з 17 по 18 листопада 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів.



У Куп'янську через обстріли виникли пожежі



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині зафіксовано 3 пожежі спричинені ворожими обстрілами в Харківському та Куп’янському районах області.

Увечері внаслідок ворожих обстрілів по м. Куп’янськ сталися дві пожеж ️Одне з влучань зафіксовано на території комунального підприємства. Горіло сім автомобілів спец техніки на загальній площі 200 м.кв. Постраждала одна жінка.

Від ДСНС було залучено 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Друга пожежа виникла в житловому багатоквартирному будинку.

Внаслідок обстрілу горіли квартири на п'ятому та четвертому поверхах на загальній площі 120 м.кв. Постраждала одна жінка. Від ДСНС було залучено 11 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ранковий обстріл села Глушківка у Куп'янському районі забрав життя 61-річної жінки та поранив 84-річного чоловіка.