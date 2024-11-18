18.11.2024 06:30 Рита Парфенова

18 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.





День установлений 19 квітня 2019 року Президентом України Петром Порошенком ушановуючи відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їх мужність та героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, з метою примноження військових традицій сержантського і старшинського складу Збройних Сил України.



В системі Збройних Сил України сержантський склад несе на собі найрізноманітніший спектр завдань — від навчання і виховання особового складу, до виконання безпосередньо бойових завдань, організації і обслуговування техніки, забезпечення матеріально-технічних та тилових питань. Сержант є помічником офіцера та молодшим командиром. Також сержанти є беззаперечними лідерами для солдата, зразком для підлеглих, опорою для командирів. Вони безпосередньо управляють підрозділами первинної ланки і підпорядкованим особовим складом, навчають солдатів та відповідають за їх життя, морально-психологічний стан та готовність до виконання завдань за призначенням.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем українські віряни вшановують пам’ять священномучеників Платона та Романа.

Особливих традицій цього дня немає. В давнину намагалися сходити з ранку до церкви, де просили у святих допомоги, щоб пережити зиму.

Що не можна робити:

відмовлятися від перспективних пропозицій щодо роботи;

робити спонтанні покупки;

відкладати на майбутнє далеку дорогу, сьогодні найкращий день для поїздок та подорожей;

гніватися та тримати зло на інших.

За Юліанським календарем, 18 листопада православні християни вшановують пам’ять святителя Йони, архієпископа Новгородського.

У минулі часи цього дня дівчата молилися за наречених і благали Всевишнього послати їм доброго чоловіка. Існувало повір'я, що 18 листопада білим світом котиться чиєсь щастя, як обручка. Дівчата приманювали це щастя, розкидаючи рано вранці біля будинку дрібні монетки та вироби зроблені своїми руками. Згідно з ще одним звичаєм, молодим дівчатам вранці треба було випити склянку теплого молока з медом, яке замовлялося на щасливе кохання та вдале заміжжя.



Господині, щоб зберегти будинок від нещасть і негараздів, обходили будинок, розмахуючи віником і читаючи особливу обережну змову. Щоб відігнати нечистих духів, віник, ручкою вниз, ставили перед входом до будинку чи двору.

Що не можна робити:

приймати важливі рішення та укладати угоди;

підписувати офіційні документи;

робити великі покупки, вважається, що вони довго не прослужать.

Також цього дня

В 1307році, згідно з легендою, Вільгельм Телль вразив стрілою яблуко на голові свого сина.



1787 – народився Луї Даггер, художник, творець фотографії.



1828 – народився Джон Даун, генетик, який відкрив синдром Дауна.



1901 – народився Джордж Геллапа, американський статистик, який розробив методику проведення опитувань громадської думки.



1923 – народився Алан Бартлетт Шепард, американський астронавт. П'ята людина, що ступила на місяць.



1928 - на екрани вийшов мультфільм "Пароходік Віллі" виробництва компанії Уолта Діснея. Це був перший звуковий фільм із Міккі-Маусом.



1962 – народився Кірк Хемметт, гітарист гурту «Metallica».



1968 – народився Оуен Вілсон, американський кіноактор («Ніч у музеї», «Знайомство з Факерами», «Шанхайський полудень»).



1970 – народилася Пета Вілсон, американська актриса (серіал «Микита»).



1971 – фірма Intel випустила свій перший мікропроцесор – модель 4004.



1993 – Парламент України ратифікував Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1).



2005 - уряд США скасував поправку Джексона-Вейніка для України. Ця поправка була економічним засобом на СРСР, її ввели у зв'язку з обмеженням еміграції єврейського населення з Союзу.



2007 – внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві «Шахта ім. О. Ф. Засядька» (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

Іменинники сьогодні

за Новоюліанським календарем: Гаврило, Галактіон, Григорій, Іона, Памфіл, Роман, Тимофій, Тихін.



за Юліанським календарем: Микола, Платон, Роман.