03.07.2024 18:19 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, у якому стані знаходяться постраждалі через удар по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив інформацію щодо ворожого удару по Харкову.



Ігор Терехов розповів, у якому стані знаходяться постраждалі через удар по Харкову



Як повідомляє РЕДПОСТ , за інформацією мера Харкова Ігоря Терехова російський агресор 3 липня 2024 року обстріляв керованими авіабомбами Київський район. Пошкоджені житлові будинки.

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«На жаль, зруйновані кілька приватних будинків. Постраждали шість осіб. Троє з них, в тому числі й восьмирічний хлопчик, зараз перебувають у лікарні. Їхній стан - середньої тяжкості. Крім того, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, в якому були вибиті вікна», - розповів мер.

За його словами, на місці події зараз працюють фахівці комунальних служб, ДСНС та поліції.