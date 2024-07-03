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03.07.2024  18:19   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, у якому стані знаходяться постраждалі через удар по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив інформацію щодо ворожого удару по Харкову.


Ігор Терехов розповів, у якому стані знаходяться постраждалі через удар по Харкову
Як повідомляє РЕДПОСТ, за інформацією мера Харкова Ігоря Терехова російський агресор 3 липня 2024 року обстріляв керованими авіабомбами Київський район. Пошкоджені житлові будинки. 
 
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«На жаль, зруйновані кілька приватних будинків. Постраждали шість осіб. Троє з них, в тому числі й восьмирічний хлопчик, зараз перебувають у лікарні. Їхній стан - середньої тяжкості. Крім того, пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, в якому були вибиті вікна», - розповів мер. 
 
За його словами, на місці події зараз працюють фахівці комунальних служб, ДСНС та поліції.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про наслідки обстрілу Харкова.
 
Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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