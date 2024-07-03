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03.07.2024  19:00   Дмитро Колонєй

Вчителі Харківщини поборються за перемогу у Global Teacher Prize Ukraine 2024

На участь у конкурсі зареєструвалися десятки освітян Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, освітяни Харківщини можуть взяти участь у Національній премії Global Teacher Prize Ukraine 2024
 
Переможець отримає 1 мільйон гривень на власний освітній проєкт. 
 
Щорічний захід проводиться для вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Головний переможець отримає 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту та вирушить у подорож на Світову премію Global Teacher Prize.
 
Вимоги до учасників
  • досягнення помітних результатів у навчанні учнів;
  • застосування інноваційних та ефективних освітніх практик, які можна відтворювати та розширювати так, щоб вплинути на освіту в усьому світі;
  • заохочення інших вчителів залишатися в професії, розвивати їх навички, а також стимулювання молодого покоління приєднуватися до вчителювання;
  • інтеграція з громадою, позитивний вплив вчителя за межами класної кімнати; життєстійкість до викликів сьогодення.
Етапи конкурсу
  • Подати анкети для участі в конкурсі можна до 8 липня.
  • Відбір заявок триватиме до 7 серпня, після чого організатор Премії громадська спілка «Освіторія» обере 50 претендентів.
  • До 27 серпня представники незалежних освітніх організацій та фіналісти попередніх років проведуть інтервʼю з відібраними учасниками,
  • 1 вересня буде урочисто оголошено ТОП-10 фіналістів Премії.
  • З 12 по 15 вересня експертне журі Премії оцінюватиме педагогічну майстерність фіналісті і після таємного голосування визначить переможця.
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До участі в Премії вже зареєструвалися 25 вчителів від 16 громад області: Коломацької,
  • Валківської - Богодухівського району;
  • Великобурлуцької,
  • Курилівської - Куп'янського району;
  • Дергачівської - Харківського району;
  • Красноградської,
  • Старосвітської,
  • Сахновщинської,
  • Зачепилівської,
  • Наталинської,
  • Кегичівської - Красноградського району;
  • Первомайської - Лозівського району;
  • Чугуївської,
  • Зміївської,
  • Новопокровської - Чугуївського району.
 
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