03.07.2024 19:00 Дмитро Колонєй

Вчителі Харківщини поборються за перемогу у Global Teacher Prize Ukraine 2024

На участь у конкурсі зареєструвалися десятки освітян Харківщини.

Переможець отримає 1 мільйон гривень на власний освітній проєкт.

Щорічний захід проводиться для вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Головний переможець отримає 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту та вирушить у подорож на Світову премію Global Teacher Prize.

Вимоги до учасників

досягнення помітних результатів у навчанні учнів;

застосування інноваційних та ефективних освітніх практик, які можна відтворювати та розширювати так, щоб вплинути на освіту в усьому світі;

заохочення інших вчителів залишатися в професії, розвивати їх навички, а також стимулювання молодого покоління приєднуватися до вчителювання;

інтеграція з громадою, позитивний вплив вчителя за межами класної кімнати; життєстійкість до викликів сьогодення.

Етапи конкурсу

Подати анкети для участі в конкурсі можна до 8 липня.

Відбір заявок триватиме до 7 серпня, після чого організатор Премії громадська спілка «Освіторія» обере 50 претендентів.

До 27 серпня представники незалежних освітніх організацій та фіналісти попередніх років проведуть інтервʼю з відібраними учасниками,

1 вересня буде урочисто оголошено ТОП-10 фіналістів Премії.

З 12 по 15 вересня експертне журі Премії оцінюватиме педагогічну майстерність фіналісті і після таємного голосування визначить переможця.

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До участі в Премії вже зареєструвалися 25 вчителів від 16 громад області: Коломацької,

Валківської - Богодухівського району;

Великобурлуцької,

Курилівської - Куп'янського району;

Дергачівської - Харківського району;

Красноградської,

Старосвітської,

Сахновщинської,

Зачепилівської,

Наталинської,

Кегичівської - Красноградського району;

Первомайської - Лозівського району;

Чугуївської,

Зміївської,

Новопокровської - Чугуївського району.