03.07.2024 19:00 Дмитро Колонєй
Вчителі Харківщини поборються за перемогу у Global Teacher Prize Ukraine 2024
На участь у конкурсі зареєструвалися десятки освітян Харківщини.
Переможець отримає 1 мільйон гривень на власний освітній проєкт.
Щорічний захід проводиться для вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Головний переможець отримає 1 мільйон гривень для власного освітнього проєкту та вирушить у подорож на Світову премію Global Teacher Prize.
Вимоги до учасників
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досягнення помітних результатів у навчанні учнів;
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застосування інноваційних та ефективних освітніх практик, які можна відтворювати та розширювати так, щоб вплинути на освіту в усьому світі;
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заохочення інших вчителів залишатися в професії, розвивати їх навички, а також стимулювання молодого покоління приєднуватися до вчителювання;
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інтеграція з громадою, позитивний вплив вчителя за межами класної кімнати; життєстійкість до викликів сьогодення.
Етапи конкурсу
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Подати анкети для участі в конкурсі можна до 8 липня.
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Відбір заявок триватиме до 7 серпня, після чого організатор Премії громадська спілка «Освіторія» обере 50 претендентів.
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До 27 серпня представники незалежних освітніх організацій та фіналісти попередніх років проведуть інтервʼю з відібраними учасниками,
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1 вересня буде урочисто оголошено ТОП-10 фіналістів Премії.
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З 12 по 15 вересня експертне журі Премії оцінюватиме педагогічну майстерність фіналісті і після таємного голосування визначить переможця.
До участі в Премії вже зареєструвалися 25 вчителів від 16 громад області: Коломацької,
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Валківської - Богодухівського району;
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Великобурлуцької,
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Курилівської - Куп'янського району;
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Дергачівської - Харківського району;
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Красноградської,
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Старосвітської,
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Сахновщинської,
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Зачепилівської,
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Наталинської,
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Кегичівської - Красноградського району;
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Первомайської - Лозівського району;
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Чугуївської,
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Зміївської,
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Новопокровської - Чугуївського району.
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