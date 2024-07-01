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01.07.2024  20:09   

Ворог тероризує Харківщину авіаударами та атакує

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 1 липня 2024 року від Генштабу ЗСУ.

Атакує позиції ЗСУ та тероризує Харківщину авіаударами зі своєї території ворог
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій противника в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Липці. Тривають два боєзіткнення. Ситуація контрольована. При цьому російський агресор продовжує тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Так, терористи завдали тут сім ударів керованими авіабомбами (із застосуванням 11 КАБів). Поцілили в райони населених пунктів Вовчанські Хутори, Тихе, Охримівка, Нескучне, Липці, Веселе.
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  • На Куп’янському напрямку ворог не полишає активних спроб зламати нашу оборону.    Агресор атакував 11 разів - на локаціях Синьківки, Стельмахівки, Піщаного, Берестового і Степової Новоселівки. По Куп’янську Вузловому і Лісній Стінці била КАБами російська авіація.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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