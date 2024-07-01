01.07.2024 19:33
Ігор Терехов відзначив кращих працівників слідчих органів
Мер Харкова Ігор Терехов привітав з професійним святом слідчих підрозділів міста та області.
Ігор Терехов відзначив кращих працівників слідчих органів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов привітав з Днем працівника слідчих органів співробітників профільних підрозділів міста та області.
Міський голова зазначив, що під час війни навантаження на правоохоронців суттєво збільшилося, та подякував їм за ефективну роботу.
«Навантаження, яке лягло на ваші плечі, зараз просто колосальне. Я бачу вас на кожному прильоті, бачу вашу працю, і, головне, - ставлення до людей. Дякую вам за спокій на вулицях Харкова, за фіксацію злочинів росіян і за те, що наближаєте перемогу», - сказав у вітальному слові мер.
Кращих працівників слідчих органів Ігор Терехов відзначив Почесними грамотами Харківської міської ради та Подяками міського голови.
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