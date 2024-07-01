01.07.2024 19:33

Ігор Терехов відзначив кращих працівників слідчих органів

Мер Харкова Ігор Терехов привітав з професійним святом слідчих підрозділів міста та області.



Ігор Терехов відзначив кращих працівників слідчих органів



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов привітав з Днем працівника слідчих органів співробітників профільних підрозділів міста та області.

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Міський голова зазначив, що під час війни навантаження на правоохоронців суттєво збільшилося, та подякував їм за ефективну роботу.

«Навантаження, яке лягло на ваші плечі, зараз просто колосальне. Я бачу вас на кожному прильоті, бачу вашу працю, і, головне, - ставлення до людей. Дякую вам за спокій на вулицях Харкова, за фіксацію злочинів росіян і за те, що наближаєте перемогу», - сказав у вітальному слові мер.

Кращих працівників слідчих органів Ігор Терехов відзначив Почесними грамотами Харківської міської ради та Подяками міського голови.