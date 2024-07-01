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01.07.2024  20:41   Дмитро Колонєй

Харківські борці зібрали врожай нагород на престижних світових змаганнях

Харківські спортсмени успішно виступили во Франції.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські борці успішно виступили на другому етапі світової серії з пляжної боротьби, який відбувся 28 та 29 червня 2024 року у французькому Сен-Лоран-дю-Вар.
 
 
На рахунку харків'ян 2 золоті, 1 срібна та 1 бронзова медалі.
 
  • Переможцями стали Анастасія Кравченко (вагова категорія до 60 кг) та Олексій Борута (вагова категорія до 70кг).
  • Срібну медаль виборола Оксана Кухта (вагова категорія до 70 кг),
  • «Бронзу» здобула Ірина Пасічник (вагова категорія понад 70 кг).
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В кроці від медалей зупинились Демід Караченко (вагова до 90 кг), Олена Нікітінська (вагова до 70 кг) та Софія Бординських (вагова до 60 кг).
 
 
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