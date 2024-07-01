01.07.2024 20:41 Дмитро Колонєй
Харківські борці зібрали врожай нагород на престижних світових змаганнях
Харківські спортсмени успішно виступили во Франції.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, харківські борці успішно виступили на другому етапі світової серії з пляжної боротьби, який відбувся 28 та 29 червня 2024 року у французькому Сен-Лоран-дю-Вар.
На рахунку харків'ян 2 золоті, 1 срібна та 1 бронзова медалі.
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Переможцями стали Анастасія Кравченко (вагова категорія до 60 кг) та Олексій Борута (вагова категорія до 70кг).
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Срібну медаль виборола Оксана Кухта (вагова категорія до 70 кг),
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«Бронзу» здобула Ірина Пасічник (вагова категорія понад 70 кг).
В кроці від медалей зупинились Демід Караченко (вагова до 90 кг), Олена Нікітінська (вагова до 70 кг) та Софія Бординських (вагова до 60 кг).
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